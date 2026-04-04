Calcio serie C girone B, il Forlì perde con il Bra, il Ravenna non lascia scampo al Pineto

Nonostante la sconfitta del Pontedera e il pareggio della Samb, il Forlì stecca il primo match point salvezza perdendo a Sestri Levante contro il Bra (2-1). Non basta il gol iniziale di Onofri (3’) perché poi i Galletti vengono ribaltati da Lionetti (21’) e Milani (69’). Situazione ancora sotto controllo per il Forlì che però prima chiuderà il discorso salvezza e meglio sarà. Bel successo del Ravenna che piega di misura il Pineto, quarta forza del campionato, grazie al gol del solito Fischnaller (29’). I giallorossi sono a quattro punti dalla vetta occupata per ora da uno stanco Arezzo che potrebbe essere agganciato comunque dall’Ascoli se dovesse battere la Vis Pesaro in serata.