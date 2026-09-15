Calcio, Sergio Domini alla guida del settore giovanile dell’Edelweiss

Chiusa l’esperienza al vivaio del Forlì, Sergio Domini riparte dall’Edelweiss. Domini rivestirà il ruolo di responsabile dell’attività agonistica del settore giovanile per cercare, insieme agli Staff tecnici, di valorizzare al meglio i ragazzi (lavorando a stretto contatto col responsabile tecnico e dell’attività di base Maurizio Antonelli). In particolare seguirà da vicino i gruppi regionali allievi, juniores, Under 21, fino alla prima squadra ora in Promozione collaborando col diesse Fabbri svolgendo attività di scouting.