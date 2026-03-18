Calcio, San Marino: insulti razzisti a un avversario: 10 giornate di squalifica a Ziello

Una stangata che fa calare il sipario sulla stagione del centrocampista del San Marino Calcio Alessio Ziello, squalificato per dieci giornate “per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversari”. Stando al referto della giustizia sportiva, Ziello avrebbe insultato Mamadou Gueye del Chieti nell’ultimo turno di campionato.
Il centrocampista senegalese, a sua volta, è stato squalificato per tre giornate “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”. Entrambi i giocatori erano stati espulsi dal direttore di gara al 86’. Quattro giornate anche a Michele Marsala del San Marino Calcio, “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara”.