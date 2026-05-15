Calcio San Marino, addio a Romeo Casadei, presidente onorario e fondatore della Fiorita

Lutto nel calcio sammarinese. La Fiorita 1967 in una nota ha annunciato la notizia della scomparsa del presidente onorario, Romeo Casadei. “Il 7 aprile 1967 - si legge nella nota - insieme ad un gruppo di 18 appassionati di Montegiardino, fu tra i fondatori della società, di cui è stato presidente per 26 anni e presidente onorario fino ai giorni nostri. Figura storica e punto di riferimento umano e sportivo per l’intera comunità gialloblù, Romeo Casadei ha rappresentato per decenni l’anima e i valori de La Fiorita, contribuendo con dedizione e passione alla crescita della società e del calcio sammarinese. Il suo esempio, la sua presenza costante e discreta e il legame con i colori gialloblù resteranno per sempre parte integrante della storia del club. In questo momento di grande tristezza, tutta La Fiorita si stringe con affetto e commozione a quanti gli hanno voluto bene”.

Domani, nella finale play-off del Campionato Sammarinese contro la Virtus in programma alle 17 al San Marino Stadium, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio.