Calcio, Sammaurese e Federazione sammarinese: il matrimonio salta prima di cominciare

Il matrimonio tra Sammaurese e Federazione sammarinese molto probabilmente non si farà. A frapporre un possibile “sì” è la divergenza di vedute sullo staff tecnico alla guida della squadra nel prossimo campionato in Eccellenza: la federazione del Titano spinge sul rinnovamento generale attraverso propri uomini di fiducia mentre la società giallorossa punta forte sulla riconferma del tecnico Mauro Antonioli. Per ora il mister di Bellaria non si è ancora espresso in proposito sia perché valuta le proposte di un terzetto di squadre in quarta serie, sia perché vuole vedere quale sarà il progetto Sammaurese in Eccellenza dopo undici anni di campionati in serie D. Come aveva anticipato il presidente giallorosso Stefano Guerra, l’obiettivo è costruire una squadra per un campionato tranquillo puntando sui giovani, anche alla luce di una situazione societaria alle prese con la pesante spending review dopo il gravoso fardello economico lasciato dal gruppo torinese. Il costante utilizzo in campo di sei under nella seconda parte della stagione andava in questa direzione, tanto da fruttare un brillante terzo posto nel girone nella speciale classifica sull’impiego dei “Giovani D valore”, dietro solo all’Ostiamare e al Fossombrone. In caso di salvezza questo risultato avrebbe fruttato anche un gruzzoletto alla società vanificato però dalla retrocessione che ha azzerato i benefit economici. Curioso che la stessa sorte sia toccata anche all’Imolese, addirittura prima nel girone D sull’impiego dei giovani ma retrocessa nello spareggio playout.

Intanto chi si rivede dalle parti del Macrelli è la bandiera che per tante stagioni ha sventolato con i colori giallorossi: Thomas Bonandi. Insieme a Mario Merlonghi e Michael Ricci tecnico della juniores, guiderà il Summer Camp rivolto ai giovani del paese. In programma dal 15 giugno al 31 luglio, il centro estivo propone allenamenti calcio, attività educative, uscite al mare e al Lago Pascoli e supporto compiti. Che sia un ritorno alla casa madre del numero dieci giallorosso? Potrebbe essere anche più di un’ipotesi tenuto conto che il giocatore 37enne in più di un’occasione aveva espresso il desiderio di chiudere la sua carriera proprio con la maglia della Sammaurese.