Calcio Promozione, il Misano esonera il tecnico Oscar Muratori

In una nota, il Misano comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Oscar Muratori. “Una decisione sofferta - si legge in una nota - maturata dopo un periodo purtroppo non positivo in termini di risultati e in seguito alla sconfitta interna di domenica contro la Savignanese, che ha compromesso la possibilità di conquistare la vittoria diretta del campionato. La società desidera ringraziare mister Muratori per il lavoro svolto con grande professionalità, abnegazione e dedizione. Durante la sua esperienza ha contribuito in modo significativo alla crescita e alla valorizzazione di molti giovani del nostro settore giovanile. A Oscar Muratori vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e personale”.

Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che già nella giornata di martedì sarà al lavoro in vista dell’ultima giornata di campionato e dei playoff.