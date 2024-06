Calcio Promozione, il Classe si affida a Polidori in panchina

Per la stagione 2024/25, l’Usd Classe ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Cristian Polidori. Si tratta di un gradito ritorno sulla panchina Biancorossa. Polidori, classe 1969, dopo una lunga carriera da calciatore nel 2005 intraprende la carriera da allenatore ed inizia con il Fosso Ghiaia in 1ª Categoria. Nella stagione successiva approda per la prima volta al Classe dove allena la Juniores; a campionato in corso subentra sulla panchina della prima squadra in Promozione conquistando la salvezza. Salvezza ottenuta anche nella stagione 2007/2008, sempre in Promozione. Prosegue poi con le giovanili biancorosse (dove in totale rimane per altre 7 stagioni) ottenendo sempre ottimi risultati. Nella scorsa stagione ha diretto l’Under 19 Regionale Élite del Classe disputando un buon campionato. In carriera ha allenato anche le giovanili di Russi, Low Ponte e Fornace Zarattini. A livelli di prima squadra ha guidato il Baracca Lugo e Low Ponte in Promozione ed Azzurra e Savarna in 1ª Categoria.