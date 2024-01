Calcio, Marco Parolo torna a Cesena: giovedì 18 gennaio sarà ospite del Panathlon

Il 2024 del Panathlon Cesena inizia nel segno del grande calcio raccontato ai bambini. Nella prima conviviale del nuovo anno, i protagonisti saranno Marco Parolo e il giornalista di Dazn, Marco Cattaneo. Appuntamento a giovedì 18 gennaio al ristorante Cerina di San Vittore, dove il sodalizio presieduto da Dionigio Dionigi avrà come ospite d’onore uno dei giocatori più amati della storia recente del Cesena, in una serata presentata dal talent di Sky, Lorenzo Minotti.

Marco Parolo ha da anni un posto d’onore nella grande storia del Cavalluccio per avere segnato il gol della vittoria in Piacenza-Cesena 0-1: era il 30 maggio 2010 e grazie a quella vittoria all’ultima giornata, i bianconeri festeggiarono il ritorno in A dopo 20 anni. Secondo la migliore tradizione dei talenti transitati in maglia bianconera, Parolo ha poi spiccato il volo nel grande calcio, diventando una colonna di Parma e Lazio, con anni da grande protagonista anche in Nazionale. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, oggi è un apprezzato opinionista di Dazn e dirige con il padre una scuola calcio a Gallarate.

Parolo e Cattaneo hanno scritto a quattro mani il libro “Quando giochi” (Rizzoli): un testo pieno di buoni consigli per giovani e giovanissimi che si avvicinano al calcio. Il Panathlon farà omaggio del libro ai soci intervenuti.

Come da tradizione, la prima conviviale dell’anno sarà preceduta dall’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.