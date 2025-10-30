Calcio, “Mai 1 gioia”: la Federazione regala uno striscione ai tifosi della Nazionale di San Marino

In occasione di San Marino-Cipro, l’ultimo incontro casalingo della Nazionale di San Marino nell’anno solare 2025, una delegazione della Brigata Mai 1 Gioia ha incontrato una rappresentanza del Consiglio Federale della Federcalcio di San Marino. L’occasione, a sorpresa, è stata quella della consegna di un nuovo striscione per il collettivo di tifosi che da lungo tempo segue le partite dei biancazzurri, tanto nei confini della Repubblica quanto all’estero.

Da metà ottobre 2025, insomma, un nuovo striscione sarà affisso al San Marino Stadium e in tutti gli stadi d’Europa in cui saranno coinvolti i Titani. Lo stile è volutamente lo stesso del precedente, ormai logoro a testimonianza delle migliaia di chilometri percorsi e dell’affetto incondizionato - questo decisamente non quantificabile - della Brigata Mai 1 Gioia per la Nazionale di San Marino. A suggello di un’intatta stima e profonda gratitudine, la Federcalcio di San Marino ha donato di buon grado un nuovo vessillo ad un gruppo di tifosi che, si legge in una nota, “per il calcio della nostra Repubblica riveste un ruolo di fondamentale importanza”.