Calcio, lo Young Santarcangelo: “Sempre al fianco di Mastronicola”

L’allenatore dello Young Santarcangelo Alessandro Mastronicola ha annunciato sui social di essere alle prese con un delicato problema di salute. “Ci sono momenti, pensieri e giorni difficili, noi non possiamo scegliere sempre ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come reagire.... io scelgo il coraggio... ma il coraggio non è l’assenza di paura, è andare avanti nonostante la paura. Un giorno alla volta, una difficoltà alla volta, un passo alla volta, ma avanti”.

Lo Young Santarcangelo in una nota ha espresso la sua vicinanza a Mastronicola: “Nella giornata di ieri mister Alessandro Mastronicola ha condiviso con il gruppo squadra la sua situazione. La società, lo staff e tutti i ragazzi si stringono intorno a lui: in quella che oggi è la partita più importante non sarà mai solo. Saremo al suo fianco, ogni giorno. Ancora una volta il mister, come ha sempre fatto, ci dimostra che i momenti di difficoltà sono un’opportunità per crescere e migliorarsi. Staff, squadra e giocatori sono pronti a cogliere anche questo insegnamento e a portarlo in campo, con la stessa determinazione che lui ci trasmette ogni giorno. Un giorno alla volta, un passo alla volta, ma avanti”.