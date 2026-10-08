Calcio, lo Young Santarcangelo: “Sempre al fianco di Mastronicola”

Calcio
  • 08 ottobre 2026
L’allenatore del Santarcangelo Alessandro Mastronicola ha annunciato di essere alle prese con un delicato problema di salute (foto Morosetti)
L’allenatore del Santarcangelo Alessandro Mastronicola ha annunciato di essere alle prese con un delicato problema di salute (foto Morosetti)

L’allenatore dello Young Santarcangelo Alessandro Mastronicola ha annunciato sui social di essere alle prese con un delicato problema di salute. “Ci sono momenti, pensieri e giorni difficili, noi non possiamo scegliere sempre ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come reagire.... io scelgo il coraggio... ma il coraggio non è l’assenza di paura, è andare avanti nonostante la paura. Un giorno alla volta, una difficoltà alla volta, un passo alla volta, ma avanti”.

Lo Young Santarcangelo in una nota ha espresso la sua vicinanza a Mastronicola: “Nella giornata di ieri mister Alessandro Mastronicola ha condiviso con il gruppo squadra la sua situazione. La società, lo staff e tutti i ragazzi si stringono intorno a lui: in quella che oggi è la partita più importante non sarà mai solo. Saremo al suo fianco, ogni giorno. Ancora una volta il mister, come ha sempre fatto, ci dimostra che i momenti di difficoltà sono un’opportunità per crescere e migliorarsi. Staff, squadra e giocatori sono pronti a cogliere anche questo insegnamento e a portarlo in campo, con la stessa determinazione che lui ci trasmette ogni giorno. Un giorno alla volta, un passo alla volta, ma avanti”.

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