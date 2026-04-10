Calcio, le finali giovanili in Romagna: si gioca a Bellaria, Cesena, Forlì, Milano Marittima, Rimini e Santarcangelo dall’11 al 30 giugno

Dall’Under 18 all’Under 15, dai professionisti ai dilettanti, dal maschile al femminile: tra due mesi sei città dell’Emilia-Romagna diventeranno il palcoscenico del grande calcio giovanile italiano. Oggi, venerdì 10 aprile, presso la Sala del Consiglio del Comune di Cervia, sono state presentate le finali dei Campionati SGS, in programma dall’11 al 30 giugno. Dopo cinque anni, l’evento torna in Emilia-Romagna. Un evento che abbraccia l’intero territorio romagnolo: le gare si disputeranno a Bellaria, Cesena, Forlì, Milano Marittima, Rimini e Santarcangelo di Romagna, che per quasi tre settimane diventeranno il cuore pulsante del calcio giovanile italiano.

I Campionati SGS della FIGC, inoltre, rappresentano una macchina organizzativa imponente, poiché coinvolgono circa 5.000 atleti e danno vita a migliaia di partite durante tutto l’arco della stagione, dall’Under 18 all’Under 15, maschili e femminili, articolate tra club professionistici, dilettantistici e futsal.