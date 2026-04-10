Calcio, le finali giovanili in Romagna: si gioca a Bellaria, Cesena, Forlì, Milano Marittima, Rimini e Santarcangelo dall’11 al 30 giugno

Calcio
  • 10 aprile 2026
Da sinistra: il segretario generale FIGC Marco Brunelli, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, il presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito Tisci, Il Commissario straordinario del Comune di Cervia Michele Formiglio, l’assessora regionale a Turismo Commercio e Sport Roberta Frisoni, l’assessora allo Sport del Comune di Santarcangelo di Romagna Angela Garattoni, il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti
Da sinistra: il segretario generale FIGC Marco Brunelli, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, il presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito Tisci, Il Commissario straordinario del Comune di Cervia Michele Formiglio, l’assessora regionale a Turismo Commercio e Sport Roberta Frisoni, l’assessora allo Sport del Comune di Santarcangelo di Romagna Angela Garattoni, il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti

Dall’Under 18 all’Under 15, dai professionisti ai dilettanti, dal maschile al femminile: tra due mesi sei città dell’Emilia-Romagna diventeranno il palcoscenico del grande calcio giovanile italiano. Oggi, venerdì 10 aprile, presso la Sala del Consiglio del Comune di Cervia, sono state presentate le finali dei Campionati SGS, in programma dall’11 al 30 giugno. Dopo cinque anni, l’evento torna in Emilia-Romagna. Un evento che abbraccia l’intero territorio romagnolo: le gare si disputeranno a Bellaria, Cesena, Forlì, Milano Marittima, Rimini e Santarcangelo di Romagna, che per quasi tre settimane diventeranno il cuore pulsante del calcio giovanile italiano.

I Campionati SGS della FIGC, inoltre, rappresentano una macchina organizzativa imponente, poiché coinvolgono circa 5.000 atleti e danno vita a migliaia di partite durante tutto l’arco della stagione, dall’Under 18 all’Under 15, maschili e femminili, articolate tra club professionistici, dilettantistici e futsal.

Il programma

Giovedì 11 giugno

Ore 17.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Cesena

Ore 20.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Santarcangelo di Romagna

Sabato 13 giugno

Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Cesena

Domenica 14 giugno

Ore 17.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 17 Serie C, Santarcangelo di Romagna

Ore 20.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 17 Serie C, Forlì

Martedì 16 giugno

Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 17 Serie C, Forlì

Venerdì 19 giugno

Ore 18: Finale Campionato Nazionale Under 16 Serie C, Santarcangelo di Romagna

Sabato 20 giugno

Ore 18: Finale Campionato Nazionale Under 15 Serie C, Rimini

Domenica 21 giugno

Ore 18: Finale Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, Rimini

Lunedì 22 giugno

Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, Forlì

Martedì 23 giugno

Ore 17.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Santarcangelo di Romagna

Ore 20.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Cesena

Giovedì 25 giugno

Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Cesena

Sabato 27 giugno

Ore 17.30: Finale Campionato Nazionale Under 17 Femminile, Milano Marittima

Domenica 28 giugno

Orario da definire: Finale Campionato Nazionale Under 17 Dilettanti e Puro Settore Giovanile, Bellaria

Lunedì 29 giugno

Ore 17.30: Finale Campionato Nazionale Under 15 Femminile, Milano Marittima

Martedì 30 giugno

Orario da definire: Finale Campionato Nazionale Under 15 Dilettanti e Puro Settore Giovanile, Bellaria

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