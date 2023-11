Calcio, ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: rubati gioielli e contanti

Ladri a casa di Mattia Zaccagni, il calciatore bellariese della Lazio e della moglie, l’influencer Chiara Nasti. Il furto avvenuto molto probabilmente tra i pomeriggio e la serata di ieri, i ladri si sono introdotti nell’abitazione del giocatore in via della Camilluccia, nel quadrante Nord della Capitale, dove Zaccagni abita con la nota influencer.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Ponte Milvio e della polizia scientifica, i balordi avrebbero rubato gioielli e contanti in casa del centrocampista, l’effrazione è stata scoperta introno alle 20, quando la coppia è rientrata a casa. I ladri avrebbero rovistato in armadi e cassetti, mettendo tutto a soqquadro in cerca di una cassaforte. Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi eventuali telecamere di sorveglianza, che potrebbero aver immortalato il passaggio e la fuga dei malviventi. Le indagini sono in corso, il valore del bottino trafugato è ancora da quantificare.