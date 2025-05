Calcio, la Sezione Aia di Forlì premia Mariani, Carbone e Dondarini

La Sezione Aia di Forlì “Mauro e Marcello Greggi” è pronta per la tradizionale festa sezionale di fine anno, che si terrà martedì 27 Maggio al Grand Hotel Castrocaro. Nel corso della cerimonia verrà assegnato il 1° Premio “Giovanni Zoppelli” a Maurizio Mariani, arbitro internazionale di grande esperienza, protagonista di numerose direzioni di gara in Serie A e in Uefa, non da ultima la recentissima finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Il 27° Premio “Marcello Greggi” andrà invece a Ciro Carbone, assistente arbitrale internazionale, già impegnato ai mondiali 2022 in Qatar ed agli Europei del 2024; Infine, il 15° Premio “Forum Livii” a Paolo Dondarini, già arbitro internazionale ed oggi presidente del Comitato Regionale Arbitri Emilia-Romagna, figura di spicco in ambito formativo e dirigenziale.

L’associazione Italiana Arbitri - sezione di Forlì, presieduta da Donato Leo, conta 144 associati, di cui 40 under 18, per maggiori informazioni sui prossimi corsi arbitri gratuiti è possibile contattare forli@aia-figc.it oppure il numero 371 3202265.