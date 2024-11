Calcio, la punta Gennari per il San Marino

Un rinforzo in attacco per i Titani. Il San Marino in una nota comunica di aver definito l’accordo per le prestazioni sportive con il classe 2004 Massimiliano Gennari, che ha sottoscritto il contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione 2024-25. Gennari, attaccante centrale, proviene dall’Olbia, società con la quale ha collezionato anche 13 presenze in Lega Pro. Cresciuto nelle giovanili di Lazio ed Urbetevere, ha vestito le maglie delle formazioni primavera di Viterbese ed Ascoli. Massimiliano ha già sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di Biagioni. Il tecnico dei Titani lo ha già avuto alle sue dipendenze alla Viterbese e all’Olbia.