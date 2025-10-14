Calcio, la maglia della Nazionale di San Marino ai bambini di prima elementare

Si rinnova il progetto che vuole alimentare la passione per il calcio ed in particolare per la Nazionale di San Marino dei tifosi e giocatori di domani. In mattinata il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ed il centrocampista Matteo Valli Casadei sono stati in visita al plesso scolastico “Il Torrente” di Dogana – incontrando bambine e bambini da poco inseritisi nel mondo della scuola.

Ad ognuno di loro è stato riservato un regalo a dir poco speciale: la maglia della Nazionale di San Marino, ovviamente in una taglia adeguata all’età dei giovanissimi scolari. L’evento, che si sarebbe dovuto tenere martedì 7 ottobre, è stato anticipato dalla consegna ad ognuno di loro – e alle relative famiglie – di tagliandi gratuiti per assistere a San Marino-Cipro di due giorni or sono.

Insieme a Cevoli e Valli Casadei, anche Andrea Zoppis (Supporter Liaison Officer) e Michele Raschi (Team Manager della Nazionale di San Marino). La divisa della Nazionale di San Marino ha fatto il pieno di consensi nella 1° Elementare “Il Torrente” di Dogana e come sempre sarà donata agli studenti del primo anno di tutte le Scuole Elementari della Repubblica di San Marino. L’auspicio è che un giorno possano indossarla sul campo o in tribuna allo Stadium, coltivando la passione e l’amore per lo sport più bello del mondo, unito alle proprie radici.