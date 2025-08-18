Calcio, l’Italia Under 21 torna a Cesena venerdì 10 ottobre contro la Svezia

Dopo le due gare di inizio settembre con Montenegro (il 5 alla Spezia) e Nord Macedonia (il 9 a Bitola), il cammino della Nazionale Under 21 nel Gruppo E delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria proseguirà a ottobre con un doppio appuntamento in casa: venerdì 10 ottobre allo stadio Manuzzi di Cesena con la Svezia e martedì 14 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia.

Per l’Under 21 sarà la terza volta a Cesena, a distanza di poco più di un anno dal 2-0 alla Lettonia (22 marzo 2024, reti di Casadei e Fabbian) nelle qualificazioni dell’ultimo Europeo conclusosi lo scorso giugno in Slovacchia e ad oltre 46 anni dalla prima, l’amichevole con l’Urss olimpica, il 21 febbraio 1979 (0-1, gol di Oleg Blokhin). Quarta volta, invece, a Cremona, dove è in corso una serie di tre vittorie consecutive: al debutto, il 20 aprile 1983, nell’amichevole con la Spagna (2-0, Mancini e Mauro), esordio in Under 21 del giovane talento di casa Gianluca Vialli; poi doppio 1-0 alla Svizzera il 15 ottobre 1992 e il 9 ottobre 1998 (reti di Vieri e Pirlo).