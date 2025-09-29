Calcio, l’ex Cesena Boranga torna in porta a 82 anni: incassa 4 gol e la sua squadra perde 10-0

Lamberto Boranga a 82 anni è davvero tornato a giocare una partita organizzata dalla Figc. È successo domenica scorsa in Trevana-Vis Foligno, valido come quarta giornata del campionato di Prima Categoria Umbria. All’ex portiere, tra le altre squadre, del Cesena, che il 30 ottobre compirà 83 anni, non è andata bene, visto che la sua Trevana ha perso 0-10. Schierato titolare, Boranga ha incassato il primo gol dopo 9 minuti e al 25’ era già sotto 0-3, con tanto di protesta sul tris della Vis Foligno per una presunta posizione di fuorigioco. Dopo un bell’intervento effettuato al 31’, Boranga ha incassato lo 0-4 su punizione al 36’. Prima del riposo ha compiuto un grande intervento e dopo 4 minuti della ripresa è stato sostituito, tra gli applausi, da Maurizio Rossi, che di gol ne ha poi incassati sei...