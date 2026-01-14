Calcio, il San Marino sbarca in Senegal con due progetti sui giovani

Il San Marino sbarca in Senegal con due progetti legati a calcio e giovani. Lo annuncia il club biancazzurro in una nota.

“SanSenGoal è il programma dedicato allo sviluppo del calcio in Senegal, attraverso la formazione dei giovani talenti, il rafforzamento dei percorsi tecnici e la valorizzazione delle competenze locali. SanSenSchool è il progetto volto al sostegno dell’istruzione e della formazione in Senegal, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’educazione e le opportunità di crescita ed inclusione per i giovani. Un risultato mediatico e strategico di straordinaria portata - sottolinea il club - progetti avviati in Senegal pongono il club in una posizione di assoluto prestigio, all’interno di un contesto globale in cui sport ed educazione diventano strumenti concreti di sviluppo, inclusione ed opportunità per le nuove generazioni. Il Presidente del San Marino Calcio conferma così la propria ambizione: superare i confini tradizionali, costruire ponti tra Europa ed Africa ed affermarsi come modello internazionale nella crescita dei talenti e nella responsabilità sociale applicata al calcio moderno”.