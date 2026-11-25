In casa San Marino c’è piena unità di intenti, nonostante le mille difficoltà. È quanto emerge dal gruppo squadra e dagli ambienti dirigenziali: la volontà comune è quella di andare avanti. Domenica i Titani saranno regolarmente in campo in casa dell’Osteria Grande, squadra alla ricerca di preziosi punti-salvezza. Ieri la squadra si è ritrovata a Cattolica per gli allenamenti nonostante le voci che circolavano su un possibile disimpegno dei giocatori e dell’allenatore Oscar Lasagni. La situazione resta comunque complicata, a partire dai numeri: appena 14 giocatori, compreso il giovanissimo secondo portiere Mastrogiacomo, e Traini, a segno contro il Massa Lombarda, attualmente fermo per una contusione che lo ha costretto a saltare la partita di domenica a Santarcangelo. L’attaccante dovrebbe recuperare per la trasferta di domenica, con la speranza che non ci siano altri guai fisici, per lui e i compagni.

Di Pierro, dirigente plenipotenziario dell’area tecnica, avrebbe già in mano rinforzi, ma serve il via libera del curatore fallimentare. Il San Marino è in stato di liquidazione, anche se lo stesso curatore fallimentare non si è opposto alla prosecuzione dell’attività, allo stesso modo la Figc non ha esercitato la possibilità di escludere il San Marino dal campionato. L’interesse di tutti è che la squadra finisca la stagione per garantire la piena regolarità del campionato. Sul campo il San Marino ha fornito sempre prestazioni dignitose: contro il Massa Lombarda ha tenuto per un’ora, crollando solo dopo il terzo gol firmato da Malo con una prodezza. Il portiere Munari sta brillando, nonostante i gol presi. Gli addii di Bracelli, Mechetti e Curbac hanno svuotato la rosa di centrali difensivi: nel ruolo si stanno adattando Cuomo e Tesse, con Diallo a sinistra e Miletta costretto ad arretrare a terzino destro per l’infortunio di Gentili. Pesa anche l’impossibilità di fare cambi. Servono rinforzi, ma tutto resta subordinato al via libera del curatore fallimentare.

Da fonti vicine al San Marino, filtra anche la possibilità di ulteriori iniziative giudiziarie. Al centro della questione ci sarebbe l’applicabilità della remissione in bonis in seguito al deposito tardivo dei bilanci per due esercizi, circostanza che avrebbe determinato lo stato di liquidazione. Il presidente Montanari, impegnato nelle proprie attività, non sembrerebbe intenzionato a mollare e sarebbe pronto a garantire la copertura delle spese fino al termine della stagione. Successivamente, l’ipotesi sarebbe quella di ripartire dalla Promozione.

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