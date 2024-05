Calcio, il presidente Nicolini: “Young Santarcangelo, orgoglioso di questa stagione”

Tempo di bilanci per lo Young Santarcangelo e il resoconto della stagione è affidato al presidente Nelson Nicolini: “Abbiamo un progetto molto chiaro e nel rispetto delle nostre regole stiamo lavorando per raggiungere le finalità che ci siamo prefissati.

Nel percorso che abbiamo intrapreso è fisiologico commettere degli errori l’importante è mettere in atto azioni correttive propedeutiche al miglioramento e allo sviluppo dell’attività. Siamo estremamente soddisfatti della crescita sia in termini numerici che qualitativa dei nostri tesserati, sentiamo forte il dovere di migliorare la nostra proposta sotto tutti gli aspetti formativi sia per gli educatori/istruttori che per ragazzi, in quest’ottica la collaborazione con l’Atalanta fornisce, ai nostri allenatori/preparatori, l’opportunità di effettuare stage di apprendimento”.

Sono stati portati a termine gli obiettivi stagionali? “Posta in questi termini direi una stagione esaltante ma ci sono cose che vanno oltre un risultato, un obiettivo raggiunto. Siamo una società che ha come finalità la valorizzazione dei giovani, qualsiasi sia il loro ruolo all’interno dell’organizzazione; nel gruppo degli istruttori dell’attività di base abbiamo ragazzi clamorosi per dedizione, impegno, identità e competenza, nel settore giovanile abbiamo avuto una crescita esponenziale dei ragazzi, nel corso della stagione, grazie alla grande sinergia tra tutti gli allenatori, ci sono stati diversi innesti nelle categorie di età superiore infine l’under 19, che ha sfiorato la vittoria del campionato, ha fornito linfa vitale alla prima squadra. Young è anche il memorial Nicoletti, l’edizione di quest’anno è stata incredibile, il CPB Stadium ha ospitato 40 squadre nelle categorie pulcini e esordienti provenienti da tutta Europa, ogni giorno 1500 persone sugli spalti, oltre all’aspetto sportivo abbiamo dato un grande ritorno di immagine a Santarcangelo ed opportunità alle attività commerciali santarcangiolesi. Young è pure il centro di alta specializzazione che partirà tra qualche settimana. Young è soprattutto essere a supporto delle famiglie, assieme agli Angels organizziamo il centro estivo per dare l’opportunità ai ragazzi di trascorrere il tempo in maniera attiva con molteplici attività e laboratori. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Luca Scattolari ed il suo gruppo di lavoro per l’enorme mole di lavoro che svolgono con la massima dedizione, professionalità e senso di appartenenza.

Poi la ciliegina sulla torta, la vittoria del campionato di prima categoria. Abbiamo sempre tenuto, volutamente, l’asticella alta, non eravamo i più forti, il gruppo è stato il migliore. Vincere il campionato, farlo seguendo i principi della società da un gusto particolare e, nonostante le vicissitudini della stagione, è stata mantenuta sempre la lucidità necessaria, per questo devo fare i complimenti al tecnico Nadir Bianchi e Luca Scattolari. Infine un enorme ringraziamento al nostro Direttore Generale Mario Zavatta, energia allo stato puro, un vulcano, si è circondato delle persone giuste ed ha creato un gruppo di lavoro funzionale al credo della società”.

Quali sono i progetti futuri? Entrerà qualcuno in società? O si andrà avanti con questo direttivo? “Il progetto ha i suoi principi fondanti, sono e saranno sempre quelli, chiunque condivide la nostra vision troverà sempre le porte aperte, finora la compattezza della compagine societaria è stata il plus che ci ha portato a conseguire i risultati ottenuti. Possiamo ufficializzare che, per meriti acquisiti sul campo, è confermato Mario Zavatta a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, a lui spetta il compito di creare l’organigramma che ci vedrà protagonisti nel campionato di Promozione nella stagione 2024/25”.