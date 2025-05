Calcio, il “Memorial Walter Nicoletti” in quattro anni ha triplicato le squadre

C’è un numero che fa capire perfettamente quanto sia cresciuto il Memorial Walter Nicoletti in quattro anni. Nel 2021, prima edizione, le squadre partecipanti erano 16, ora sono triplicate e da venerdì a domenica, sui campi di Santarcangelo, ci saranno 48 formazioni ai nastri di partenza, per un totale di 140 partite.

D’altronde, come dice il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti «parliamo del principale evento sportivo dell’anno per la nostra città. E’ sempre un piacere poter associare un torneo giovanile al ricordo di Walter, un vero maestro, che ha sempre lavorato con l’idea del crescere assieme e praticare sport con passione».

Come detto, saranno 48 le squadre al vie divise in due categorie, Pulcini (16 squadre) ed Esordienti (32). Tre le società romagnole che parteciperanno alla quarta edizione: i padroni di casa dello Young Santarcangelo e il Cesena saranno presenti in entrambe le categorie, mentre il Forlì sarà in campo con la propria formazione Esordienti. Al via anche una formazione straniera, gli irlandesi del Balbriggan.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è svolta ieri mattina all’Oltreborgo in pieno centro storico a Santarcangelo e non è certo un caso visto che il memorial “Nicoletti” avrà un antipasto gustoso proprio nel centro della città clementina. Giovedì pomeriggio, infatti, è in programma la parata di tutte le squadre partecipanti che sfileranno per tutta Santarcangelo fino a piazza Ganganelli dove saliranno sul palco per la presentazione ufficiale.

