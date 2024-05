Calcio il dg Zavatta: “Young Santarcangelo, tutto lo staff tecnico è confermato”

Il direttore generale Mario Zavatta è stato confermato al timone dello Young Santarcangelo verso il campionato di Promozione 2024/25. Quali sono gli obiettivi di questo progetto che arriverà? “Al di là della soddisfazione della riconferma nel mio ruolo di direttore generale, notizia che ho accolto con molta soddisfazione, stiamo ponendo gli obiettivi su base triennale (come fatto nel precedente programma) per avere una visione a lungo raggio, mantenendo alta l’asticella degli obiettivi stessi e cercando di essere protagonisti nei futuri campionati, tenendo come sempre in considerazione i nostri giovani che stanno crescendo nel nostro vivaio. Di conseguenza cercheremo di svolgere un triennio il più ambizioso possibile”.

Vi siete già incontrati per discutere dello staff tecnico? Ci sono novità? “Si, infatti colgo l’occasione per annunciare o comunque riconfermare il direttivo tecnico ovvero: il direttore sportivo Luca Scattolari, confermato a pieni voti in quanto ha sempre lavorato per costruire una squadra vincente e i risultati anno premiato il suo lavoro. Riconfermato il direttore tecnico Sandro Bellizzi e anche tutto lo staff tecnico della precedente stagione a partire dal tecnico Nadir Bianchi, con qualche nuovo inserimento che stiamo valutando in questi giorni. Questa scelta è maturata dopo un incontro con tutto il direttivo tecnico dove abbiamo espresso la volontà di procedere in questo senso”.

Ultima domanda: un obiettivo importante per la società è sempre stato quello della crescita del nostro settore giovanile. Siete contenti di come state lavorando su questo fronte? “Siamo assolutamente soddisfatti, considerando che siamo partiti da zero. Oggi ci ritroviamo ad avere un buonissimo numero di tesserati e di aver lanciato dei giovani nostri. Con la massima attenzione cercheremo di continuare su questa strada, tenendo monitorato tutto ciò che succede nel settore giovanile, dove stiamo ottenendo numerose soddisfazioni. I tecnici stanno lavorando nel migliore dei modi per portare avanti tale progetto”.