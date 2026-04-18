Calcio, il centenario della Sampierana: “Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questa bella storia” - Gallery

Buon compleanno Sampierana! Sono iniziati ufficialmente questa mattina nell’Aula Magna della scuola media di San Piero in Bagno i festeggiamenti per il centenario della Sampierana, la squadra di calcio di San Piero che oggi si sta giocando la salvezza nel campionato di Eccellenza. A fare gli onori di casa è stato il presidente della società sportiva Oberdan Melini, in carica da cinque anni. “Questo è solo il primo di altri incontri organizzati ricordare e rendere omaggio a tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo importante traguardo - ha affermato Melini -. Per coloro che hanno contribuito a costruire, con la loro opera, la loro devozione e le loro risorse a costruire la storia della Sampierana. Che negli anni è diventata un punto di riferimento per lo sport della vallata del Savio”.