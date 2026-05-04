Calcio giovanile, un “Memorial Nicoletti” grandi firme con 52 squadre

A Santarcangelo è stata presentata ufficialmente la 5ª edizione del Memorial Walter Nicoletti, dedicato a Esordienti e Pulcini, presso il Clementino Parco Caffè. “Il memorial Nicoletti - ha detto il sindaco Filippo Sacchetti - è un evento che lascia il segno nella città di Santarcangelo. È un evento di identità, di calcio e di famiglie e bambini che giocano insieme. È entrato nel calendario sportivo della città per l’impatto per l’indotto di visitatori che porta alla città”.

Così l’assessora allo sport Angela Garattoni: “Siamo veramente orgogliosi del risultato sportivo dello Young Santarcangelo: una società che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Un altro grande risultato è il completamento del campo in cui si svolgeranno tutte le partite del torneo”.

Presente anche Nelson Nicolini, presidente dello Young Santarcangelo “Ringrazio l’amministrazione che ci ha permesso di tornare a giocare tutto il torneo nella nostra casa. Ringrazio anche Sergio Franco della FIGC, Mattia Vincenzi dell’aiac e Linda, per il suo tempo che ci dedica ogni anno. Voglio fare un ringraziamento speciale agli organizzatori per aver portato la conferenza al Clementino: il mio luogo del cuore, perché in passato c’era il campo sportivo dove giocavo sulla ghiaia. Voglio anche ricordare che quest’anno è il 44º anniversario della promozione in serie D conquistata grazie al nostro Walter”.

Finale per Linda Nicoletti, figlia di Walter: “Mio padre è stato un uomo di sport a 360°: aveva questa missione educativa. Anche a noi figli ci ha insegnato questi valori. Sono molto contenta per il memorial, per la crescita che ha avuto e si vede il lavoro che c’è dietro. Sono molto fiera che sia dedicato ai giovani a cui mio padre era molto legato. Auguro a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza con crescita sportiva e umana”.