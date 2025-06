Calcio, esame Bosnia per San Marino. Il ct Cevoli: “Cercheremo di essere propositivi”

Sarà una partita calda quelle che metterà a confronto Bosnia e San Marino, entrambe alla terza uscita nelle Qualificazioni ai Mondiali Fifa 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. In prima istanza per le temperature, annunciate ben oltre la soglia dei 30° alle 15 di sabato, quando è programmato il fischio d’inizio allo stadio Bilino Polje di Zenica. Inoltre, l’impianto bosniaco è annunciato esaurito in ogni ordine di posto: circa 15.000 persone, domani, spingeranno i padroni di casa verso il successo.

“Le temperature da noi sono più miti, è vero, ma non voglio alibi e ancor meno voglio darne ai giocatori – esordisce il ct dei Titani Roberto Cevoli in conferenza stampa - al di là di questo ci siamo preparati bene e cercheremo di fare una buona partita come sempre. Puntiamo a proseguire nel progetto di crescita avviato con questi ragazzi: siamo consapevoli delle difficoltà nell’affrontare una squadra molto forte come la Bosnia, tuttavia cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Vale a dire essere propositivi in campo e renderci pericolosi, auspicando che gli avversari ce lo permettano”.