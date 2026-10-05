Calcio Eccellenza, vietata la trasferta ai tifosi del Rimini per la gara sul campo del FCR Forlì

Calcio
  • 05 ottobre 2026
Un’immagine della curva Est dello stadio Romeo Neri di Rimini (foto TOMMASO MOROSETTI)
Un’immagine della curva Est dello stadio Romeo Neri di Rimini (foto TOMMASO MOROSETTI)

Era scontato, adesso c’è l’ufficialità. Niente tifosi del Rimini in casa del Cava Ronco. Il comunicato della società forlivese: «La FCR Forlì comunica che, in occasione della gara FCR Forlì - Rimini, valida per il Campionato di Eccellenza e in programma sabato 10 ottobre alle ore 15:00 presso l’Antistadio 1 di Forlì, la Questura di Forlì-Cesena ha disposto specifiche misure in materia di vendita dei biglietti. In particolare, con provvedimento emesso dalla Prefettura, è stato stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini. La Società, in ottemperanza a quanto disposto, provvederà a verificare il luogo di residenza degli acquirenti al momento dell’acquisto, mediante l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. La FCR Forlì invita tutti i sostenitori a prendere visione delle disposizioni indicate e a collaborare al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva».

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