Calcio Eccellenza, Savignanese rimontata dalla Cava Ronco: esonerati il tecnico Montanari e il diesse Benvenuti

Incredibile a Savignano sul Rubicone. Dopo il 2-2 maturato questo pomeriggio nel recupero contro la Cava Ronco (gara che si sarebbe dovuta disputare una settimana fa ma fu rimandata per la morte della presidente Maria Cristina De Zardo), il club gialloblù ha esonerato il tecnico Davide Montanari e il direttore sportivo Emanuele Benvenuti. La situazione della Savignanese è ormai compromessa, con la retrocessione in Promozione dietro l’angolo. A stupire, però, è il momento in cui arriva l’esonero di Montanari (a tre giornate dalla fine), ma soprattutto sorprende la vicenda che ha come protagonista Benvenuti, che si era dimesso una ventina di giorni fa, era stato richiamato la scorsa settimana dalla proprietà e dopo 8 giorni è stato allontanato. I misteri del calcio. La Savignanese nelle prossime ore comunicherà il nuovo tecnico.