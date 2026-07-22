Calcio Eccellenza, sabato il Rimini si presenterà al bagno 26 alle ore 11

«A seguito dell’assegnazione del titolo sportivo, la nuova Rimini Calcio è pronta a dare ufficialmente il via al proprio percorso. Per questo motivo, sabato 25 luglio alle ore 11:00, presso il Bagno 26 di Rimini, si terrà la conferenza di presentazione della società. L’invito è rivolto a tutte le testate giornalistiche, alle emittenti televisive e radiofoniche, agli operatori dell’informazione e a tutti i tifosi che desiderano conoscere da vicino il nuovo progetto.

Nel corso dell’incontro saranno presentati: la nuova società e i dirigenti; l’organizzazione e il modello gestionale; il programma sportivo e organizzativo per la stagione 2026/2027; gli obiettivi e le iniziative dedicate al territorio, ai tifosi e agli sponsor.

Sarà il primo appuntamento pubblico per condividere la visione, i valori e il percorso che guideranno la Rimini Calcio nella nuova stagione».