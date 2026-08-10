Calcio Eccellenza, Rimini, ma è vera gloria? A Senigallia un poker inatteso

Calcio
Sasa Cicarevic è andato subito a bersaglio nella prima uscita stagionale foto TOMMASO MOROSETTI
Sasa Cicarevic è andato subito a bersaglio nella prima uscita stagionale foto TOMMASO MOROSETTI

Il calcio d’agosto va sempre preso con le pinze si dice. Però il campionato inizia ad agosto, domenica 30 a San Mauro Pascoli, e quindi così tanto falso non deve essere.

Troppo Rimini per la Vigor

Nessuno si sarebbe aspettato un perentorio 4-1 sul campo di una formazione che milita in serie D, quindi in una categoria superiore. Ancora di più se si pensa che la squadra di Gadda ha iniziato la preparazione una settimana prima, è totalmente nuova mentre i marchigiani dovevano essere più avanti in tutto. Invece sabato scorso, nel primo test stagionale, è sembrato il contrario.

Tre reti frutto di marcatori sempre diversi, il quarto è stato un autogol, e appartenenti a ruoli diversi. Perché Zannoni è un centrocampista che fa bene il ruolo di incursore, Cicarevic è un trequartista, Vitucci che ha chiuso i giochi al minuto 67 è attaccante.

Il primo modulo di Gadda

Adesso bisognerà vedere i prossimi test che in settimana saranno due: mercoledì al Romeo Neri alle ore 18 contro il Tre Penne e venerdì sera, vigilia di Ferragosto, a Villa Verucchio contro i rosanero locali.

Al netto di una condizione che durante la preparazione precampionato di solito viaggia sulle montagne russe (ci sono gare nelle quali si è brillanti e altre dove le gambe sono più pesanti), bisognerà vedere se Gadda confermerà il 4-3-3 mostrato a Senigallia.

Se il buongiorno si vede dal mattino il 4-3-3 potrebbe essere l’impianto principale. Però appunto i prossimi test diranno qualcosa di più preciso sotto questo punto di vista. Il modulo con il trequartista appare il piano B.

Da Pollini a Piazze

Solo notizie positive, insomma, sabato scorso. Il portiere Pollini che ha preso il posto di Roberto dopo l’intervallo è salito in cattedra parando due rigori all’estroso De Feo lanciando dunque un messaggio ben chiaro ai naviganti.

L’attaccante uruguaiano Piazze invece arrivato qualche giorno prima dall’altra parte del continente dove in questo momento è inverno (è passato dal freddo, 6 gradi, di Montevideo al caldo-umido afoso di Rimini, oltre 30 gradi), nonostante il fuso orario diverso si è trovato calato nella mischia nel secondo tempo al posto di Carmona. Insomma Piazze ha anticipato il suo esordio che doveva essere mercoledì con il Tre Penne e quindi si presume che per il 30 agosto sia già pronto.

In definitiva il nuovo Rimini promette bene così come la campagna abbonamenti che ha superato quota 500.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui