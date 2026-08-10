Calcio Eccellenza, Rimini, ma è vera gloria? A Senigallia un poker inatteso

Nessuno si sarebbe aspettato un perentorio 4-1 sul campo di una formazione che milita in serie D, quindi in una categoria superiore. Ancora di più se si pensa che la squadra di Gadda ha iniziato la preparazione una settimana prima, è totalmente nuova mentre i marchigiani dovevano essere più avanti in tutto. Invece sabato scorso, nel primo test stagionale, è sembrato il contrario.

Tre reti frutto di marcatori sempre diversi, il quarto è stato un autogol, e appartenenti a ruoli diversi. Perché Zannoni è un centrocampista che fa bene il ruolo di incursore, Cicarevic è un trequartista, Vitucci che ha chiuso i giochi al minuto 67 è attaccante.