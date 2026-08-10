Calcio Eccellenza, mercoledì il Rimini sfiderà il Roncofreddo al Romeo Neri (ore 20)

Qualche modifica nel programma delle amichevoli del Rimini. Così la società: «La Rimini Calcio desidera informare gli organi d’informazione e i tifosi biancorossi che l’amichevole inizialmente in programma mercoledì 12 agosto alle 18, contro il Tre Penne allo Stadio Romeo Neri è stata annullata. La squadra scenderà comunque in campo per un test match contro il Roncofreddo, mercoledì 12 agosto alle ore 20. La società desidera inoltre di aver aggiunto un ulteriore test match, previsto per domenica 23 agosto alle 20:30, contro i ghanesi dello Steadfast FC allo Stadio Romeo Neri. Questo impegno chiude il programma di amichevoli estive dei biancorossi. Entrambe le gare saranno a ingresso libero.

La Rimini Calcio informa inoltre i tifosi biancorossi che in occasione delle amichevoli casalinghe la campagna abbonamenti si protrarrà fino al termine delle gare. La campagna abbonamenti è regolarmente attiva, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, presso lo Stadio Romeo Neri.