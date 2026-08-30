Calcio Eccellenza, il Rimini parte bene e vince in casa della Sammaurese (0-2)

Un esordio vincente per il Rimini che senza tifosi al seguito espugna lo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli (0-2). Primo tempo equilibrato senza grossi spunti in fase offensiva da ambo le parti. Poi nella ripresa i biancorossi cambiano marcia, iniziano ad alzare i giri del motore e passano con Cicarevic al 76’ per poi raddoppiare con Piazze quattro minuti più tardi. Decisivi i cambi di Gadda che oltre al bomber uruguaiano inserisce a centrocampo anche Zannoni, tra i migliori in precampionato. Prossima partita domenica prossima contro il Novafeltria che segnerà il debutto al Romeo Neri.