Calcio Eccellenza, il Rimini parte bene e vince in casa della Sammaurese (0-2)

Calcio
  • 30 agosto 2026
Sasa Cicarevic in azione (foto TOMMASO MOROSETTI)
Sasa Cicarevic in azione (foto TOMMASO MOROSETTI)

Un esordio vincente per il Rimini che senza tifosi al seguito espugna lo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli (0-2). Primo tempo equilibrato senza grossi spunti in fase offensiva da ambo le parti. Poi nella ripresa i biancorossi cambiano marcia, iniziano ad alzare i giri del motore e passano con Cicarevic al 76’ per poi raddoppiare con Piazze quattro minuti più tardi. Decisivi i cambi di Gadda che oltre al bomber uruguaiano inserisce a centrocampo anche Zannoni, tra i migliori in precampionato. Prossima partita domenica prossima contro il Novafeltria che segnerà il debutto al Romeo Neri.

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