Calcio Eccellenza, Il Rimini cerca la Medicina giusta per trascorrere una notte a +9

Sei partite alla sosta natalizia «dove tireremo un primo bilancio», due appuntamenti importanti «per continuare la nostra crescita» e la voglia di dare continuità ai risultati. Ma soprattutto davanti al Rimini c’è una ghiotta occasione. Battere il Medicina Fossatone, infatti (si gioca oggi, alle 15, al Romeo Neri, arbitra Ivo D’Ambrosi di Brindisi) vorrebbe dire andare a dormire stanotte a +9 in attesa dello scontro diretto di domani tra Castenaso e Imolese. Gadda chiede ai suoi massima attenzione. La sconfitta con il Sanpaimola è alle spalle, ma il campionato ha già dimostrato quanto sia facile inciampare: «Siamo riusciti a reagire bene, ottenendo tre risultati positivi. Ora abbiamo l’occasione di continuare - sottolinea Gadda - Sarà una partita durissima, gli emiliani sono una buona squadra con qualche individualità importante ed è prevista pioggia per tutta la giornata con il campo che potrebbe diventare un fattore per entrambe le squadre. Dovremo stare attenti».

Dopo la sfida con il Medicina Fossatone, il calendario prevede la gara con il Castenaso, sempre al Neri, due partite che potrebbero dire molto sulle ambizioni biancorosse.

«Pensiamo una gara alla volta. Concentriamoci sul Medicina, poi penseremo al Castenaso. Sicuramente sono partite che possono darci un ulteriore segnale sulle possibilità di questa squadra. Prima della sosta natalizia ci aspettano sei incontri: dobbiamo spingere forte, l’ho detto anche ai ragazzi, poi al termine del girone d’andata faremo i conti».

Il tecnico biancorosso si sofferma, poi, sulle possibilità che ha la sua squadra di crescere ancora di più.

«Possiamo migliorare tanto, sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello fisico, ma anche sulle palle inattive che hanno sempre di più un peso importante nel calcio moderno. L’aspetto fondamentale è però l’attenzione che ci dobbiamo mettere perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ho rivisto la partita con il Sanpaimola e ho capito ancora una volta che ogni avversario può metterci in difficoltà. Dobbiamo rispettare chi abbiamo davanti ma giocare con coraggio».

La novità di giornata riguarda la formazione: per la prima volta Gadda non la svela fino in fondo. L’unica certezza è l’assenza di Carmona.

«Fortunatamente, a parte Lorenzo, stiamo tutti bene, quindi devo decidere ancora chi far giocare dall’inizio. In difesa ho quattro centrali forti e devo sceglierne due. A centrocampo siamo orientati a far rientrare De Angelis che con la mano non è ancora a posto, ma può giocare, al contrario Bertani ha qualche problemino e quindi preferiamo non rischiarlo. Diciamo che le scelte più complicate riguardano l’attacco. Vitucci e Piazze meriterebbero entrambi una maglia da titolare, ma schierarli insieme lascerebbe poche alternative dalla panchina.