Calcio Eccellenza, Il Rimini accoglie il socio Ivano Falzetti: «Voglio dare un contributo importante»

L’obiettivo di far sedere dieci soci intorno al tavolo del nuovo Rimini calcio, e quindi terminare (probabilmente) la stagione senza segni “meno” davanti al bilancio, è quasi raggiunto. Ieri, infatti, all’Hotel Savoia, non solo è stato presentato il settimo membro del Consiglio di Amministrazione che va così ad aggiungersi a Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti, Orfeo Bianchi, Antonio Cocciolo, Roberto Benedettini e Marco Lombardi (in rappresentanza dell’avvocato Gianpiero Samorì), ma è stato anche detto che nelle prossime settimane ci saranno altri due ingressi: «Due imprese del territorio con le quali siamo agli ultimi dettagli» ha svelato il direttore generale biancorosso, Massimiliano Alvisi.