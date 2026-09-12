Calcio Eccellenza, Il Rimini accoglie il socio Ivano Falzetti: «Voglio dare un contributo importante»

L’obiettivo di far sedere dieci soci intorno al tavolo del nuovo Rimini calcio, e quindi terminare (probabilmente) la stagione senza segni “meno” davanti al bilancio, è quasi raggiunto. Ieri, infatti, all’Hotel Savoia, non solo è stato presentato il settimo membro del Consiglio di Amministrazione che va così ad aggiungersi a Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti, Orfeo Bianchi, Antonio Cocciolo, Roberto Benedettini e Marco Lombardi (in rappresentanza dell’avvocato Gianpiero Samorì), ma è stato anche detto che nelle prossime settimane ci saranno altri due ingressi: «Due imprese del territorio con le quali siamo agli ultimi dettagli» ha svelato il direttore generale biancorosso, Massimiliano Alvisi.

Ma chi è il nuovo socio? Si tratta di Ivano Falzetti. Marchigiano di Camerino, ex presidente della squadra della sua città, ma soprattutto proprietario del gruppo “6Tour.com”, portale leader in Italia e in Europa per agenzie di viaggio e tour operator con oltre cento dipendenti e un fatturato (dati del 2025) di 156.132.137.00 euro con un utile netto di quasi 4 milioni e mezzo di euro e con un capitale sociale di 500.000.00 euro.

«Parto con il dire che sono molto emozionato perché mi sento un riminese d’adozione visto che ho investito in questa città per la prima volta nel 2001, organizzavamo con la mia azienda i famosi viaggi per i russi e per i tedeschi in Riviera. Poi nel corso degli anni ho acquistato anche delle proprietà e spesso vengo qui a rilassarmi un po’. E proprio durante uno di questi soggiorni, parlando con un mio carissimo amico che è nel mondo del calcio, mi ha detto di essere stato contattato dalla nuova società del Rimini. Io avevo letto qualcosa sui giornali di quello che stava accadendo. Mi ha spiegato un po’ di cose e ne sono rimasto subito affascinato tanto che gli ho chiesto un contatto. E da quella telefonata, nel giro di pochissimo tempo, ho deciso di sposare questa causa. Mi piace l’idea di trasformare la partita in uno spettacolo dentro e fuori dal campo, questa voglia di aggregare la città. Il progetto è lungo cinque anni e spero tanto di dare e raccogliere grandi soddisfazioni».

Insomma, idee chiare quelle messe in mostra ieri pomeriggio da Ivano Falzetti.