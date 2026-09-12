Calcio Eccellenza, Il Rimini accoglie il socio Ivano Falzetti: «Voglio dare un contributo importante»

Calcio
Max Avisi, Marco Lombardi, Ivano Falzetti e Antonio Cocciolo ieri all’Hotel Savoia FOTO tommaso morosetti
Max Avisi, Marco Lombardi, Ivano Falzetti e Antonio Cocciolo ieri all’Hotel Savoia FOTO tommaso morosetti
Ivano Falzetti durante la conferenza stampa foto TOMMASO MOROSETTI
Ivano Falzetti durante la conferenza stampa foto TOMMASO MOROSETTI

L’obiettivo di far sedere dieci soci intorno al tavolo del nuovo Rimini calcio, e quindi terminare (probabilmente) la stagione senza segni “meno” davanti al bilancio, è quasi raggiunto. Ieri, infatti, all’Hotel Savoia, non solo è stato presentato il settimo membro del Consiglio di Amministrazione che va così ad aggiungersi a Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti, Orfeo Bianchi, Antonio Cocciolo, Roberto Benedettini e Marco Lombardi (in rappresentanza dell’avvocato Gianpiero Samorì), ma è stato anche detto che nelle prossime settimane ci saranno altri due ingressi: «Due imprese del territorio con le quali siamo agli ultimi dettagli» ha svelato il direttore generale biancorosso, Massimiliano Alvisi.

Il nuovo socio

Ma chi è il nuovo socio? Si tratta di Ivano Falzetti. Marchigiano di Camerino, ex presidente della squadra della sua città, ma soprattutto proprietario del gruppo “6Tour.com”, portale leader in Italia e in Europa per agenzie di viaggio e tour operator con oltre cento dipendenti e un fatturato (dati del 2025) di 156.132.137.00 euro con un utile netto di quasi 4 milioni e mezzo di euro e con un capitale sociale di 500.000.00 euro.

«Parto con il dire che sono molto emozionato perché mi sento un riminese d’adozione visto che ho investito in questa città per la prima volta nel 2001, organizzavamo con la mia azienda i famosi viaggi per i russi e per i tedeschi in Riviera. Poi nel corso degli anni ho acquistato anche delle proprietà e spesso vengo qui a rilassarmi un po’. E proprio durante uno di questi soggiorni, parlando con un mio carissimo amico che è nel mondo del calcio, mi ha detto di essere stato contattato dalla nuova società del Rimini. Io avevo letto qualcosa sui giornali di quello che stava accadendo. Mi ha spiegato un po’ di cose e ne sono rimasto subito affascinato tanto che gli ho chiesto un contatto. E da quella telefonata, nel giro di pochissimo tempo, ho deciso di sposare questa causa. Mi piace l’idea di trasformare la partita in uno spettacolo dentro e fuori dal campo, questa voglia di aggregare la città. Il progetto è lungo cinque anni e spero tanto di dare e raccogliere grandi soddisfazioni».

Insomma, idee chiare quelle messe in mostra ieri pomeriggio da Ivano Falzetti.

La polemica sui biglietti

Durante la presentazione c’è stato spazio anche per parlare di altro. A partire dalla polemica dei tifosi biancorossi per il prezzo del biglietto, ritenuto troppo alto, per assistere al derby di domani a Santarcangelo. «Siamo assolutamente vicini ai tifosi e abbiamo esposto il nostro punto di vista agli organi competenti e a chi di dovere - spiega Alvisi - Detto questo, ognuno, a casa sua, fa quello che vuole, ma non vorremmo sicuramente avvallare l’idea che ‘arriva il Rimini, alziamo il prezzo del biglietto’. I tifosi del Rimini non sono un arancio da spremere, questo sia chiaro. Ripeto, noi abbiamo fatto tutto il possibile, ma non abbiamo potere decisionale. Sicuramente vorremmo che la partita di domani fosse una festa come quella di domenica scorsa e chiedo a tutti i nostri tifosi di darci una mano».

Gli abbonamenti

Novità arrivano anche sul fronte abbonati, ieri sera si sono sfiorate le 3.600 tessere: «Partiamo dicendo che la campagna abbonamenti - specifica Alvisi - va avanti fino al 19 settembre. Da lunedì 14 a venerdì 18, dalle 17 alle 19, chiunque abbia sottoscritto l’abbonamento può andare a ritirare la tessera. Allo stesso tempo potrà anche ordinare una delle tre maglie con le quali abbiamo giocato».

In attesa della tanto attesa maglia a scacchi che sarà pronta per il derby casalingo con il Russi.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui