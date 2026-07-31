Calcio Eccellenza, Il nuovo centrocampo del Rimini ritrova l’esperienza di Carnesecchi

Doveva essere ieri il giorno degli annunci dei primi acquisti, è stato il giorno del nuovo addetto stampa che veramente era già stato comunicato 24 ore prima ma ieri sono arrivate subito le dimissioni. A questo punto ci si aspetta che sia oggi la giornata giusta per i primi volti nuovi altrimenti vorrebbe dire che domani sarà fatto un comunicato con 20 nomi, obiettivamente non il massimo della vita perchè darebbe l’idea di un po’ di confusione. E’ fatta per il ritorno dell’esperto centrocampista Luca Carnesecchi ex Tropical Coriano mentre si lavora sempre alacremente sulla doppia pista, Zannoni-Facundo Piazze con quest’ultimo virtualmente biancorosso.