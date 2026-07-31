Calcio Eccellenza, Il nuovo centrocampo del Rimini ritrova l’esperienza di Carnesecchi

Doveva essere ieri il giorno degli annunci dei primi acquisti, è stato il giorno del nuovo addetto stampa che veramente era già stato comunicato 24 ore prima ma ieri sono arrivate subito le dimissioni. A questo punto ci si aspetta che sia oggi la giornata giusta per i primi volti nuovi altrimenti vorrebbe dire che domani sarà fatto un comunicato con 20 nomi, obiettivamente non il massimo della vita perchè darebbe l’idea di un po’ di confusione. E’ fatta per il ritorno dell’esperto centrocampista Luca Carnesecchi ex Tropical Coriano mentre si lavora sempre alacremente sulla doppia pista, Zannoni-Facundo Piazze con quest’ultimo virtualmente biancorosso.

Sarà un sabato in apnea. Si comincia domani mattina quando alle 11.30 all’Hotel Savoia saranno presentati Gadda e il suo staff oltre ad essere fornite le prime indicazioni sulla campagna abbonamenti (saranno presenti stavolta solo i media). Invece alle 17 al Romeo Neri al via il primo allenamento a porte aperte per la gioia soprattutto dei tifosi che dopo quasi un anno vedranno i biancorossi toccare nuovamente il pallone. Una rinascita attesa da troppo tempo e ci si aspetta domani al Romeo Neri un nutrito numero di tifosi affamati di vedere il nuovo Rimini.

Via Meluzzi, dentro Briolini

Dunque è durata appena ventiquattr’ore l’avventura di Giuseppe Meluzzi come nuovo addetto stampa. Ieri infatti sono arrivate le sue dimissioni, a causa delle troppe critiche ricevute sui social. Al suo posto è stato scelto Matteo Briolini.