Calcio Eccellenza, il Gambettola esonera il tecnico Marco Bernacci

Dopo la sconfitta di ieri con il Novafeltria (1-2) il Gambettola ha esonerato il tecnico Marco Bernacci. “Si dividono le strade tra Marco Bernacci e l’Acd Gambettola - recita una nota del club - insieme abbiamo scritto le pagine più belle di questa società, lasciandoci alle spalle in queste quattro stagioni la vittoria Play Off campionato di promozione 2022, il campionato di promozione 2023, la qualificazione ai play-off Eccellenza 2024 e la Coppa Italia di Eccellenza 2025. La società augura al tecnico le migliori fortune per la sua carriera”.