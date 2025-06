Calcio Eccellenza, Faenza: Cavina confermato nel doppio ruolo di allenatore e diesse

A tre settimane dalla partita che ha sancito la permanenza del Faenza in Eccellenza, arriva la conferma di Nicola Cavina come tecnica della squadra manfreda anche per la stagione 2025-2026. Il 39enne allenatore, che continua a rivestire anche la carica di direttore sportivo, prosegue quindi la sua esperienza biancazzurra iniziata tredici anni fa. Cavina è una figura a 360 gradi, fortemente legata al Faenza Calcio dove è entrato come tecnico del vivaio nel 2012, nominato poi responsabile del settore giovanile nel 2014 e un anno dopo anche direttore sportivo, incarico poi affiancato a quello di allenatore della Prima squadra in Eccellenza a giugno 2024 per scelta del presidente Gian Andrea Missiroli