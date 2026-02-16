Calcio Eccellenza, divorzio tra la Sampierana e il tecnico Gianni Belli

È divorzio tra la Sampierana e il tecnico cesenate Gianni Belli. Lo annuncia il club bianconero in una nota: “La SsD Sampierana Calcio e l’allenatore della prima squadra Gianni Belli, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la loro collaborazione con decorrenza immediata. La Sampierana ringrazia Gianni Belli per l’impegno, la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera da allenatore. Il nome del successore di Belli sarà comunicato ufficialmente nella giornata di martedì ed in serata il nuovo tecnico dirigerà la seduta di allenamento”.