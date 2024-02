Calcio donne, la ravennate Amanda Tampieri convocata in Nazionale

Una convocazione di grande prestigio per la ravennate Amanda Tampieri, già portiere del Ravenna Women. Tampieri, classe ‘97, ora portiere della Sampdoria Women, è stata chiamata in azzurro dal ct Soncin per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra, in programma rispettivamente il 23 febbraio al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze) e il 27 febbraio ad Algeciras, in Spagna. Per Tampieri si tratta della prima chiamata in azzurro. “Una emozione grandissima stare qui - ha detto Tampieri - non me l’aspettavo e sul momento non sapevo come reagire, questa convocazione la dedico a tutte le persone conosciute per arrivare fino a qui”,