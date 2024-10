Un gol della italo-sammarinese Chiara Beccari ha permesso all’Italia di pareggiare 1-1 l’amichevole disputata a Vicenza contro la Spagna campione del Mondo. Entrata in campo al 66’ al posto di Giacinti, Beccari ha realizzato il pareggio all’88’ di testa su corner di Giugliano. Per l’attaccante di proprietà della Juventus è il secondo gol in azzurro.