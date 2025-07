Calcio donne, Beccari si infortuna e salta l’Europeo

Novità in casa Italia il giorno dell’esordio a Euro 2025 con il Belgio, in programma oggi alle 18 (diretta su Rai 2) allo Stade de Tourbillon di Sion. A causa di un infortunio la riminese-sammarinese Chiara Beccari non farà parte della rosa di calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. L’attaccante della Juventus ha subito una distrazione muscolare alla coscia sinistra in allenamento e verrà sostituita dall’altra bianconera Valentina Bergamaschi, che insieme a Aurora Galli, Astrid Gilardi e Martina Rosucci - pur non facendo parte delle 23 convocate - si trovava già in raduno insieme al resto del gruppo.