Calcio D, United Riccione-Sambenedettese: attesi oltre mille tifosi ospiti, come cambia la viabilità

Domenica 25 febbraio, in occasione di United Riccione-San Benedetto, sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta nella zona circostante lo stadio Italo Nicoletti. L’amministrazione comunale di Riccione - di concerto con la Polizia locale e le forze dell’ordine - ha infatti inteso regolare la viabilità per contenere i disagi per i residenti e gli ospiti in ragione del fatto che da San Benedetto del Tronto arriveranno oltre mille tifosi. I 990 tagliandi riservati agli sportivi marchigiani sono stati venduti in poche ore ed è tuttora aperta la vendita di altri 300 biglietti.

L’afflusso verso la zona del centro sportivo sarà dunque massiccio, tenendo conto che in contemporanea saranno in corso di svolgimento altri eventi - entrambi a forte ricaduta turistica - sia nel vicino Stadio del nuoto che al Playhall di viale Carpi.

La partita United Riccione-San Benedetto è in programma alle 14,30: le limitazioni al traffico e i divieti di sosta saranno in vigore dalle 7 alle 18.

Nei seguenti viali sono previsti divieto di transito e di sosta (prevista la rimozione forzata): Viale Forlimpopoli, nel tratto di strada compreso da viale Borgonovo a piazzale Veterani dello Sport, Piazzale Veterani dello Sport, Viale Monterosa, nel tratto di strada compreso da viale Montebianco a piazzale Veterani dello Sport, Cosiddetto “Piazzale senza nome”, confinante con i viali Carpi, Novellara e piazzale Veterani dello Sport.

In viale Bagnacavallo angolo viale Carpi è prevista l’istituzione del divieto di accesso a eccezione per i residenti.