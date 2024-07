United Riccione ha annunciato l’ingaggio, con accordo annuale, del giovane talento Riccardo D’Angelo, centrocampista classe 2004 originario di Umbertide.

- Riccardo, comunica la società riccionese, - ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cesena, distinguendosi nelle selezioni Under 16 e Under 17. Successivamente ha fatto ritorno in Umbria indossando la maglia della Primavera del Gubbio. Le sue prestazioni gli hanno consentito di fare il salto in prima squadra, dimostrando grande maturità e determinazione e nella stagione 2023/24 a Sansepolcro, dove ha disputato più di 20 gare in serie D.

Arriva anche Mariani