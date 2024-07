Calcio D, United Riccione: arriva l’esterno Cutispoto, conferma per il portiere Bulgarelli

Lo United Riccione comunica la conferma di Davide Bulgarelli per la stagione 2024/2025 e l’arrivo in Romagna di Daniel Cutispoto.

Bulgarelli, nato nel 2005 ad Arezzo, era arrivato in biancoazzurro lo scorso gennaio, figurando sempre tra i convocati e scendendo in campo due volte, contro Termoli e Campobasso, in quello che è stato a tutti gli effetti il suo esordio a livello senior. Il giovane portiere è cresciuto calcisticamente nel Perugia, passando poi anche per i settori giovanili di Empoli ed Imolese.

Firma invece un accordo biennale Daniel Cutispoto, promettente esterno d’attacco catanese del 2006. Cresciuto nel vivaio etneo, Daniel ha già giocato tra i “grandi” al Misterbianco, formazione di Promozione siciliana, prima di militare nello scorso anno nella Primavera del Messina.