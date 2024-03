Calcio D, Tirelli-gol: il Ravenna vince ed è solo al comando. Il Forlì si impantana a Sant’Angelo Lodigiano e scivola al 3° posto scavalcato anche dal Carpi

Nel Girone D, cinque formazioni in 4 punti. Ma una sola al comando. E’ il Ravenna, che è tornato a vincere dopo aver conquistato appena 2 punti nelle ultime tre giornate. I giallorossi, su un campo reso pesantissimo dalle piogge di queste ore, si sono imposti grazie ad una rete, l’undicesima stagionale, di Tirelli a metà ripresa, salendo a quota 51. L’altra capolista, il Forlì, pareggia invece 0-0 in casa del Sant’Angelo Lodigiano una partita condizionata dal terreno di gioco, reso pesantissimo dalle piogge di queste ore. I biancorossi avrebbero meritato il vantaggio nel primo tempo, ma sono poi stati graziati da Mariani, che a metà ripresa si è divorato una palla-gol enorme a tu per tu con Pezzolato. Il Forlì scivola così al 3° posto, scavalcato da un Carpi lanciatissimo (20 punti nelle ultime 8 giornate, 50 in classifica), che ha travolto il Sangiuliano City a domicilio: 0-3 con le reti di Tentoni, Saporetti e Sall. A 47 punti ci sono Lentigione e San Marino: gli emiliani si sono imposti 1-0 sul Progresso, mentre i Titani di Cassani hanno vinto 2-1 contro il Mezzolara con le reti di D’Este e di Sollaku (inframezzate dal momentaneo pareggio di Bovo). Altra sconfitta, invece, per una Sammaurese in rottura prolungata, battuta 2-1 dal Corticella sesto della classe: ai giallorossi non basta il rigore trasformato da Campagna. Sammaurese ora quattordicesima e in pienissima zona play-out. L’Imolese era stata sconfitta ieri a Pistoia 1-0: i rossoblù di D’Amore torneranno in campo venerdì alle ore 16 nell’anticipo contro il Prato.

Nel Girone F, lo United Riccione modello “cavallo scosso” al Palio di Siena riesce, senza allenatore, ad arrestare l’emorragia e a tornare con un punto dal match in casa del Notaresco quinto della classe. In attesa che la società decida chi sostituirà Riolfo, esonerato sabato mattina, la squadra allenata dal preparatore dei portieri Ferolfi pareggia 2-2 dopo essere andata due volte in vantaggio, con Pellacani all’11’ e con Caponi (sul rigore calciato da Ferrara e respinto da Rossi) al 58’. La doppietta di Belloni (43’ e 63’) ha sancito il 2-2.