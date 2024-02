Calcio D, svolta a San Marino: il nuovo presidente è l’ex Siena Emiliano Montanari

Svolta in società al San Marino, con l’arrivo al timone della Victor di Emiliano Montanari, reduce dalla ben poco fortunata esperienza al Siena, un tunnel culminato con l’addio della piazza bianconera toscana al calcio professionistico. “La Victor San Marino - si legge in una nota comunica che in data odierna alla presenza del Notaio Enrica Giovanardi, la Global Service spa nella persona dell’ingegner Emiliano Montanari ha acquisito il pacchetto di maggioranza della società. L’assemblea dei soci ha quindi nominato Emiliano Montanari presidente, il dottor Carmine Napolitano vice presidente e nuovo ad e l’avvocato Gino Montella direttore generale. L’ex presidente della Balda rimarrà all’interno del Consiglio di Amministrazione. Nella prossima settimana è previsto un incontro con la stampa dove lo stesso nuovo presidente risponderà a tutte le domande. La nuova proprietà comunica che non sono previste modifiche nello staff e nella direzione sportiva della squadra”.