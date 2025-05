Calcio D, Sammaurese: il nuovo allenatore è Antonino Asta

Dopo l’addio a Stefano Protti, la Sammaurese si affida ad Antonino Asta per la panchina: il vice sarà Pino Lorenzo e il preparatore Stefano Dadina. “Dopo un campionato - si legge nella nota del club a firma del dg Giorgio Tonino - che non ha soddisfatto la proprietà per il gioco espresso in campo e, ancor più, per la posizione finale di classifica, si è voluto primariamente intervenire sullo staff tecnico, per consentire alla Sammaurese Calcio di fare quel salto di qualità necessario per porla nelle parti alte della classifica di serie D e non più arrivare a fine stagione con il quartultimo attacco del girone, con l’assunzione di un Mister di altro profilo: Antonino Asta. Secondo allenatore sarà Giuseppe Lorenzo, che da anni garantisce ottimi risultati con la nostra Juniores ed è un grande conoscitore del mondo sammaurese. Preparatore dei portieri sarà Stefano Dadina, una garanzia assoluta di esperienza e professionalità che arriva dall’Ancona, attirato dal nostro progetto sportivo. Preparatore atletico resterà Matteo Antonioli”.