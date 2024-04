Calcio D, Ravenna poker amaro con il Progresso: la Pistoiese non gioca, sarà esclusa dal campionato e “spedirà” il Carpi in fuga

Nel giorno in cui il Ravenna cala il poker in trasferta (gol di Nappello, Rrapaj, Tirelli e Sabbatani), arriva la notizia più temuta dai giallorossi: la Pistoiese non si presenta in campo neppure contro il Sangiuliano City e martedì sarà esclusa dal Girone D, facendo perdere alle avversarie tutti i punti ottenuti in stagione. Il Ravenna e il Forlì sono le uniche formazioni che aveva battuto gli arancioni sia all’andata che al ritorno e quindi vedranno volatilizzarsi 6 punti. La capolista Carpi, invece, ne perderà “solo” 4 e quindi raddoppierà il vantaggio sul Ravenna, a oggi di 2 punti. Oggi il Carpi ha stravinto in casa di una Sammaurese ai minimi termini per gli infortuni e che è scesa inizialmente in campo con nove under: lo 0-3 finale è risultato che fotografa bene il match. Tre gol li segna anche il Forlì ad un Victor San Marino che, dopo una stagione super, è arrivato sul rettilineo finale senza energia e rischia di perdere i play-off: sblocca Mosele all’ultimo secondo del primo tempo, l’autorete di Pasquino e il gol di Babbi chiudono i giochi nella ripresa. Ko interno per l’Imolese contro il Lentigione.

La classifica attuale: Carpi 65 punti; Ravenna 63; Forlì e Lentigione 55; Corticella 54; Victor San Marino 51; Prato 47; Fanfulla 45; Aglianese 44; Imolese 42; Sangiuliano City* 41; Sant’Angelo 38; Sammaurese 35; Progresso 32; Pistoiese* (-1) 31; Borgo San Donnino 27; Certaldo 24; Mezzolara 20 (*partita in meno).

Nel Girone F, lo United Riccione batte 2-0 il Matese con gol di Maio e Caponi e con un rigore a testa fallito. I biancazzurri allontanano la retrocessione diretta, ma restano super invischiati in zona play-out e servirà un miracolo per centrare la salvezza diretta.