Calcio D, Il Ravenna travolge il Carpi e torna in vetta al Girone D, ma il Victor San Marino continua a stupire e riacciuffa l’Aglianese al 91’. Forlì, assalto a vuoto

Il Ravenna torna in vetta al Girone D. Lo fa con una prestazione strappa applausi: un netto 3-0 sul Carpi dei ravennati Cortesi e Saporetti, una delle squadre candidate alla promozione. Ma adesso tra chi punta alla Serie C vanno inseriti anche i giallorossi di Gadda, che sbloccano il match al 28’ con Campagna, raddoppiano dopo 4 minuti con il ministro della difesa Esposito e calano il tris nella ripresa con Tirelli. Ora i giallorossi hanno un punto di vantaggio sul Victor San Marino, autore di un’altra prestazione memorabile. Sotto 0-2 in casa contro l’Aglianese a 10 minuti dalla fine per le reti di Lika e Bocalon, i biancazzurri di Cassani accorciano con Tosi e pareggiano al 91’ con il solito D’Este. Detto che Prato-Imolese si giocherà mercoledì e i rossoblù in caso di vittoria affiancheranno il Ravenna in vetta, il Forlì domina a lungo a Lodi contro il Fanfulla ma non abbatte il muro dei lombardi, che nei 20 minuti finali si arroccano in undici in area a protezione dello 0-0. Infine, cade la Sammaurese: 3-2 in casa del Lentigione, con reazione tardiva dei giallorossi, in gol con Tamai al 66’ e Gasperoni al 92’ dopo essere andati sotto di tre gol.

Classifica Ravenna 21 punti; Victor San Marino 20; Imolese*, Forlì e Fanfulla 18; Carpi, Lentigione, Pistoiese e Sammaurese 15; Prato* e Aglianese 12; Sangiuliano City 11; Sant’Angelo e Mezzolara 10; Progresso 9; Borgo San Donnino 8; Certaldo 6.

Nel Girone F, risveglio dello United Riccione, che maramaldeggia in casa del fanalino di coda Real Monterotondo: 1-5 il finale, con i romagnoli in gol con Napolitano al 23’, Ferrara su rigore al 31’, Maio allo scadere del primo tempo, Pichierri al 3’ della ripresa e Tonelli al 58’. Per i locali, gol della bandiera di Cantiani al 67’.