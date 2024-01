Calcio D, il Ravenna deve tenere le antenne ben dritte

Secondo il sito specializzato Transfermarkt il Sant’Angelo Lodigiano, avversario odierno del Ravenna, possiede tuttora la quarta rosa di maggior valore economico nel suo girone. Il quintultimo posto occupato dai lombardi in classifica è dunque piuttosto deludente e ha provocato il secondo cambio di allenatore nel corso della stagione. Angelo Palo è stato sostituito in settimana dal suo vice Vincenzo Scarpa le cui idee tattiche sono al momento sconosciute. Per cui anche questa seconda trasferta del girone di ritorno dovrà essere affrontata dal Ravenna senza poter contare sull’analisi degli avversari. Il Sant’Angelo è temuto da Massimo Gadda nella giusta misura: «Conosciamo il valore di alcuni loro giocatori e restano una squadra pericolosa malgrado i risultati negativi ottenuti soprattutto nelle partite in casa. I rossoneri hanno segnato tantissimo, anche se la difesa invece ha subito parecchio. Dunque è una partita difficile e dovremo soprattutto insistere su ciò che stiamo facendo. E sotto questo profilo sono tranquillo: c’è stata qualche partita dove non abbiamo giocato bene, ma non ne ricordo nessuna affrontata con un approccio inadeguato».

Tra l’altro la comitiva giallorossa è partita per la prima volta di sabato a dimostrazione della importanza attribuita alla trasferta in questo momento. Per il resto il gruppo giallorosso sta bene: «Abbiamo recuperato tutti - riprende Gadda - incluso Nappello che parte con noi anche se andrà inizialmente in panchina. Dalla prossima settimana saranno tesserati e disponibili anche Matteo Mandorlini e il giovane Marrone. Fino adesso il nostro girone di ritorno è stato buono, ma allenamento dopo allenamento io continuo a pensare ci siano ancora margini di crescita».

Gadda confermerà interamente la formazione di domenica scorsa con un solo dubbio sull’attaccante da affiancare a Diallo. Potrebbe partire ancora Tirelli, ma è forte la tentazione di sfruttare dall’inizio il momento di grazia di Sabbatani, realizzatore di cinque gol nelle ultime quattro partite.

La formazione

Gadda schiererà i giallorossi con il 3-4-1-2: Cordaro; Spezzano, Esposito, Magnanini; Agnelli, Alluci, Rrapaj, Marino; Campagna; Tirelli (Sabbatani), Diallo.