Calcio D, Il Forlì non si ferma più, il Ravenna non vince più e in vetta c’è l’aggancio

Il mese di marzo comincia con due romagnole in testa: il Ravenna c’è da mesi ma anche stavolta stecca l’appuntamento con la vittoria pareggiando in casa contro l’indomito Victor San Marino. La novità invece è il Forlì che fa secco il Prato (3-1, Merlonghi e doppietta di Greselin) e raggiunge i giallorossi al comando. Attenzione al Carpi, però, che liquida il Corticella ed è a -1. Riguardo al derby del Benelli, giallorossi avanti con Tirelli e pareggio dell’ex Haruna al minuto 89 dopo che i titani erano in dieci. Male la Sammaurese che perde in casa contro il Fanfulla (0-1) mentre l’Imolese, iniziata alle 15, si impone 1-0 sul Sangiuliano City grazie a Capozzi. Nel girone F, infine, lo United Riccione esce sconfitto dal campo del Vastogirardi (1-0).